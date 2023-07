Interdiction de manifestation: La F24 en « conformiste » se plie à la décision préfectorale mais prévient…

Dans un communiqué rédigé ce vendredi, le comité exécutif des forces vives de la F24 a décidé d’annuler le rassemblement de ce vendredi 21 juillet qui devait se tenir à la place de la nation. Une décision pour se conformer à la décision du préfet de Dakar qui a sorti une note pour interdire la mobilisation d’aujourd’hui en brandissant les motifs de troubles à l’ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.







La F24 rappelle la motivation de son rassemblement qui est de réclamer la libération immédiate des nombreux prisonniers politiques, refuser la restriction des libertés d’opinion, d’expression et de manifestation et afin d’exiger la mise en place d’une commission d’enquête indépendante à même de situer les responsabilités. Mais aussi, d’exprimer notre opposition aux manœuvres juridico politiques (verdict commandité, parrainage, code électoral et fichier piégés) tendant à sélectionner arbitrairement, donc à éliminer, des candidats à l’élection présidentielle de 2024.







Néanmoins, F24 tient l’opinion nationale et internationale à témoins sur les conséquences éventuelles d’entraves multiples à la liberté de manifester que les citoyens tiennent de la Constitution. La F24 dont les trois points de la charte sont loin d’être satisfaits, dit avoir commencé un combat démocratique de longue haleine contre les dérives dictatoriales d’un pouvoir qui a fini de semer la terreur dans le pays et qui veut manœuvrer et manipuler pour se maintenir par tous les moyens.