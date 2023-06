Interdiction de circulation des motos : « Nous ne sommes ni des manifestants, ni des casseurs, ni des pyromanes, et donc nous voulons qu’on nous laisse travailler… (coursiers et livreurs de Dakar)

Lors d’une conférence de presse organisée par l’association des coursiers et livreurs de Dakar ce 31 mai 2023, les thiak-thiak men de la capitale ont lancé un appel de détresse à l’État et à l’opposition. Prenant la parole, un jeune thiak-thiak man assure que « nous sommes des travailleurs, nous n‘avons que nos motos comme outils de travail. Nous voyons des gens qui ont des cocktails molotov ou qui brûlent des pneus et des bus, mais nous, on n'en fait pas partie. Et à chaque fois qu’ils font leurs actes de vandalisme ou d’agression avec des motos, au final, c’est nous les jeunes thiak-thiak men qui payons les frais quand le gouverneur sort un arrêté ». Le jeune thiak-thiak man d'ajouter : « Nous sommes des jeunes qui prônons la non-violence, nous ne sommes ni des manifestants, ni des casseurs, ni des pyromanes, et donc qu’on nous voulons qu’on nous laisse travailler… »







Par ailleurs, l’association des coursiers et livreurs de Dakar demande au chef de l’État de les recevoir.