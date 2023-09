Installation des membres du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme. : Ismaila M. FALL note les avancées , relève les défis et fixe le cap !

Le garde des sceaux, Ministre de la Justice Pr Ismaila Madior Fall, a procédé ce Mardi 19 Septembre 2023 à l’installation des nouveaux membres du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme. Selon le ministre cette rencontre constitue un événement important dans la quête continue pour la promotion et la préservation des droits fondamentaux de chaque citoyen de la nation. En effet dira-t-il « les droits de l’homme sont au cœur de toute démocratie. Ils correspondent aux valeurs fondamentales notamment de dignité, d’égalité et de respect mutuel qui fondent la vie des nations.” Selon le garde des sceaux sa présence à cette cérémonie “traduit l’engagement constant de Monsieur le Président de la République, Macky Sall et son gouvernement à accompagner l’institution nationale des droits de l’homme afin qu’elle puisse remplir convenablement son rôle de promotion et de protection des droits de l’homme.” Le ministre de profiter de l’occasion pour réitérer sa ferme volonté de soutenir le processus enclenché par le CSDH pour la reconquête de son accréditation au statut A. Et pour ce faire le ministre dira avoir instruit ses services à travailler avec le comité depuis le mois de mars 2023, pour revoir le projet de loi relatif à la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Sénégal pour se conformer aux Principes de Paris. A ce jour, informe le ministre “le projet est dans le circuit administratif pour validation. Et je puis vous assurer que toutes les diligences seront menées pour son adoption », a – t- il dit. En outre, dira Pr FALL, la volonté politique en faveur des droits de l’homme, toujours affirmée par le Président de la République est une réalité concrétisée par la ratification des principaux instruments juridiques internationaux des droits de l’homme et par la place que le Sénégal a toujours occupé sur l’échiquier régional et international, notamment à la Commission africaine des droits de l’homme et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, selon Ismaila Madior Fall. Mais selon lui « la réforme du CSDH est un défi, mais sachez que le Gouvernement du Sénégal en a fait une priorité et je suis convaincu qu’avec l’implication de toutes les parties prenantes, nous parviendrons à redonner au Comité son lustre d’antan.” Le ministre a d’ailleurs profité de l’occasion pour remercier les partenaires qui, depuis le début, soutiennent ce processus de renforcement de l’institution comme le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies/Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest, l’UNICEF et l’Ambassade de France dont l’appui technique et financier dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme est fortement appréciée, a souligné le ministre . S’adressant aux membres comité, il ajoute « votre installation, en tant que membres, est un nouveau point de départ pour le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme. Votre mission est noble et exigeante. Vous avez été choisis en raison de votre expertise, de votre intégrité et de votre dévouement envers la cause des droits de l’homme. Votre responsabilité est de veiller à ce que la structure nationale de droits de l’homme joue pleinement son rôle de promotion et de protection des droits de l’homme dans des contextes tels que l’exploitation du gaz et du pétrole, le changement climatique, les problèmes environnementaux, la problématique des droits de communautés ».

En tant qu’organe de consultation, “le gouvernement sera très attentif aux avis et recommandations pour une meilleure protection des droits de l’homme. Conformément à la vision de Monsieur le Président de la République, nous pouvons ensemble renforcer davantage les institutions de protection des droits de l’homme, promouvoir l’accès à la justice pour tous et garantir la place de leader du Sénégal en matière de droits de l’homme en Afrique et dans le monde.” a dit Ismaila Madior Fall. Ce dernier pour finir a réitéré une fois de plus l’attachement du gouvernement du Sénégal à préserver les valeurs et idéaux de la démocratie et des droits de l’homme.