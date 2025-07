Insécurité alimentaire : 137 000 personnes meurent chaque année en Afrique en consommant des aliments contaminés

À l’occasion de la validation du guide de l'enseignant et de supports didactiques sur la Sécurité Sanitaire des Aliments (SSA), destinés à nos écoles élémentaires, une initiative portée avec par la Division du Contrôle Médical Scolaire (DCMS) du Ministère de l'Éducation Nationale, avec l'appui du Luxembourg et la facilitation technique de la FAO et du Comité National du Codex (CNC), a donné des chiffres alarmants sur l’insécurité alimentaire.



En effet, « c’est plus de 91 millions de personnes qui tombent malade chaque année en Afrique en consommant des aliments contaminés, entraînant un bilan tragique de 137 000 décès annuels, soit un tiers de la mortalité mondiale liée aux maladies d'origine alimentaire », a indiqué la Secrétaire Permanent du Haut Conseil National de la Sécurité Sanitaire One Health (SP HCNSS OH) et Coordinatrice du Programme de Sécurité Sanitaire One Health (PNSSOH).



Ces pathologies, au-delà de leur coût humain inacceptable, grèvent lourdement nos systèmes de santé, affectent la productivité, entravent la croissance de nos enfants, leur capacité d'apprentissage et pèsent sur les économies familiales et nationales.



Face à ces défis, il faudra, selon le Dr Adjaratou Diakhou Ndiaye, examiner, débattre et valider les outils pédagogiques pour aborder la question de l’insécurité alimentaire particulière au Sénégal.