Inondations à Kaolack: le député Dr Ismaïla Diallo décrit une situation structurelle et expose des recommandations.

À la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs localités du pays, notamment, à Kaolack où des dégâts considérables sont relevés, le député Dr Ismaïla Diallo et responsable politique à Guinguinéo a effectué une descente dans sa région pour constater, de visu, les effets négatifs considérables notés dans la commune de Kaolack.



« Nous avons noté plusieurs quartiers et maisons engloutis par les eaux et pouvons mesurer le degré élevé du sinistre pour les populations impactées. Nous partageons leur amertume et nous nous engageons à leur côté pour leur apporter des solutions idoines en évacuant les eaux le plus rapidement possible », a expliqué le parlementaire dans une note lue à Dakaractu. A l’en croire, les inondations sont un problème structurel que les régimes précédents n’ont pas pu solutionner.



« Il faut noter aussi que les inondations au Sénégal ne sont pas une situation conjoncturelle mais structurelle du fait d’un laxisme et d'un amateurisme dans la gestion de l’aménagement du territoire et du cadre de vie qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ainsi, il urge de trouver des solutions adaptées et durables pour soulager les populations qui en pâtissent chaque année », a dit le député de Yewwi Askan Wi qui a suggéré des recommandations. Dr Ismaïla Diallo a invité à un engagement citoyen, patriotique et volontaire des populations, à rationaliser et organiser les associations et acteurs qui s’engagent dans la lutte car croit-il, certains d'entre eux ne vivent que du phénomène. Le député a aussi appelé à déployer dès maintenant les sapeurs pompiers et les FDS, de mettre à la disposition des populations et des acteurs qui y activent des motos pompes à quantité suffisante, de redéfinir le plan Orsec avec plus de moyens financiers et techniques et de lancer l’opération zéro inondation pour être plus préventif avec des campagnes de sensibilisation et de curage des canalisations surtout dans les zones inondables. Par ailleurs, il s’attend à une cartographie du plan de ruissellement des eaux pluviales dans chaque commune avec une approche communautaire participative et invite à ressortir le plan d’autoroute de l’eau en utilisant les eaux de pluie dans cet ambitieux projet pour booster l’agriculture et conclu par solliciter une union de prières de toutes les communautés religieuses pour un hivernage paisible sans inondations et sans dégâts pour le bien-être de tous.







Toutefois, le député a magnifié le pragmatisme et la promptitude du gouvernement à prendre à bras le corps cette problématique.



« Très tôt, nous avons vu le ministre de tutelle, M. Cheikh Tidiane Dieye, changer d’itinéraire pour se rendre directement à Kaolack s’enquérir de la situation et apporter le soutien et la compassion de l'État », a-t-il confié.