Inondations / Plan Orsec : Bambilor sort des eaux, quelques jours après les pluies diluviennes…

Quelques jours après le déploiement du plan national d’organisation des secours (Orsec) par le président Macky Sall, suite aux fortes pluies qui avaient inondé la capitale Dakar et quasiment toutes les autres régions du pays, la situation semble avoir quelque peu évolué au niveau de certaines localités dont Bambilor.



Des informations recueillies ce jeudi matin, par la rédaction, ont permis de constater de visu, au niveau de Bambilor (Marché et Médina) que des améliorations ont été apportées sur instructions des autorités compétentes. Ce, pour soulager les populations sinistrées. Effectivement, les voies d’accès principales et autres points partiellement envahis par les eaux ont commencé à être dégagé à l’aide de tractopelles. Un premier geste salutaire qui pourrait toutefois s’avérer insuffisant vu la récurrence des inondations de cette zone boueuse.



Situé dans le département de Rufisque, Bambilor a déjà payé un lourd tribut avec la mort de deux jeunes garçons âgés de 11 et 15 ans qui avaient été emportés par les eaux de pluies, le 23 août dernier.