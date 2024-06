Industrialisation : Le ministre Serigne Gueye Diop pour la multiplication des entreprises hors de Dakar

A travers son thème pour cette édition, les assises des entreprises se tiennent avec l’instauration d’un salon international de l’économie numérique mais également l’accélération de la digitalisation. Le ministre du commerce et de l’industrie, qui a pris part à cette 20e année de célébration des assises de l’entreprisses, s’est réjoui de voir être pérennisée cette activité qu’il juge un moment exceptionnel. «Nous sommes pleinement engagés à soutenir les entrepreneurs sénégalais dans leur diversité » a déclaré Dr Serigne Gueye Diop rappelant que la souveraineté internationale à travers celle agricole, industrielle et aussi politique est favorisée par l’actuel régime. Cependant, il précise dans son allocution ce matin, que cette souveraineté économique doit nécessairement passer par le développement de l’industrie. D’ailleurs, il annonce un grand plan d’implantation de zones industrielles en projection sur le territoire sénégalais. Une occasion pour inviter les entreprises à se multiplier dans les régions. Aussi, le ministre rappelle que le gouvernement est en train de réfléchir sur la mise en place d’industrie pharmaceutique et à la modernisation du commerce. « Notre gouvernement doit mettre en place une structure de recherche et d’innovation. Nous allons mettre beaucoup de moyens dans l’ADEPME. Ces assises serviront à lister des recommandations auxquelles le gouvernement sera sensible et attentif » assure-t-il informant de la création d’un fonds de soutien aux entreprises et à l’industrie en perspective.