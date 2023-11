Indemnités des adjoints au maire : Les précisions du ministre Modou Diagne Fada

Concernant les indemnités des adjoints au maire soulevées par bon nombre de députés, le ministre des Collectivités territoriales Modou Diagne Fada a tenu à préciser que le gouvernement n'est pas insensible à la situation des adjoints au maire, des maires et des agents des collectivités territoriales de manière générale. Ainsi, il laisse entendre que pour assurer le développement d’un pays, il faut des collectivités territoriales solides. « Certes certains adjoints aux maires perçoivent 50 000 francs Cfa, mais cela dépend du budget de leur mairie, car il y a des adjoints qui reçoivent plus de 50 000 de nos francs », dit-il.

Concernant les maires en retraite, le ministre a fait savoir que le gouvernement a longtemps milité pour le statut des élus locaux et cela est l’objet de nos discussions avec les maires pour avoir une proposition qu’on va remettre au Chef de l’État. Mais également créer une loi sur le statut local qui va prendre en compte les indemnités des adjoints, leur protection sociale, la retraite.



Par ailleurs, il a tenu à préciser que le statut de Conseiller municipal est un métier bénévole.