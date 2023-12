Incendie marché Saint-Maur : « Les dégâts sont importants » (Sapeur-pompiers)

Après l’alerte donnée pour annoncer l’incendie déclaré au marché Saint Maur de Ziguinchor, les sapeurs-pompiers ont fait le déplacement. C’est Erasme Sambou, commandant du groupement d’incendie et de secours N°4 de la brigade des sapeurs-pompiers de Ziguinchor qui a fait le premier bilan après avoir éteint le feu. « Les dégâts sont importants : ça concerne des denrées alimentaires, des habits et des produits cosmétiques »







A l’en croire, « c’est un feu qui a ravagé plusieurs magasins sur une emprise de 4000m2 dans le marché Saint Maur de Ziguinchor. Les opérations ont été aussitôt entreprises. Ce qui nous a aussitôt permis de circonscrire rapidement le feu pour aboutir à son extinction » explique le commandant à la presse.







Il salue l’existence de bouches d’incendie qui facilitent leur intervention et la maîtrise très vite du feu.







« C’est l’existence de bouches d’incendie qui a facilité notre intervention. Nous avons rencontré quelques difficultés relatives à l'accessibilité des magasins fermés qu’il fallait ouvrir coûte que coûte pour s’assurer de l’extinction totale du feu » conclut-il.