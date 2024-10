Incendie à l'Agence de la Senelec de Ouakam : Une intervention rapide et une catastrophe évitée de justesse (Sapeurs-Pompiers)

Ce mercredi 2 octobre, le Commandant Sada Dia, Commandant du Groupement d'Incendie et de Secours n° 1 de Dakar, a fait une déclaration concernant l'incendie survenu dans un bureau de l'Agence de la Senelec à Ouakam. Alertés à 11h53, les services d'incendie ont rapidement réagi.



« Dès réception de l'alerte, nous avons immédiatement dépêché les premiers moyens d’intervention, et à 12h18, le premier engin était déjà sur les lieux », a précisé le Commandant Dia. Cependant, compte tenu de la sensibilité des locaux touchés et de la nature du sinistre, il a été jugé nécessaire d'envoyer des moyens additionnels. En tout, 31 sapeurs, dont 4 officiers, ont été mobilisés, accompagnés de quatre engins d’intervention légère.



Après 42 minutes de lutte intense contre les flammes, les équipes ont réussi à maîtriser et éteindre le feu. « Bien que les dégâts soient importants, je tiens à souligner qu’aucune perte en vie humaine n’est à déplorer », a-t-il ajouté.



Le Commandant Dia a également indiqué que l'origine de l'incendie est encore inconnue et sera déterminée par la gendarmerie dans les jours à venir. Pour sa part, la Senelec s’est engagée à faire un point de la situation et à communiquer les détails des dégâts à travers un communiqué officiel.



Karim Ndiaye