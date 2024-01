Inauguration de l' Agence auxiliaire de la BCEAO à Saint-Louis: Macky salue la démarche de proximité du Gouverneur de la Bceao

Le chef de l'Etat Macky Sall a inauguré, ce vendredi 19 janvier 2024, l'Agence auxiliaire de la Bceao à Saint-Louis, en présence du Gouverneur de la Bceao, Jean Claude Kassi Brou, du ministre des Finances et du Budget Ivoirien, Adama Coulibaly, des ministres de la république et autres autorités.



" Je me réjouis de présider aujourd’hui la cérémonie d’inauguration de l’Agence Auxiliaire de la BCEAO de Saint-Louis, notre ancienne capitale, ville historique classée patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000. Choix ne pouvait être plus pertinent pour l’implantation d’une Agence de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Je rappelle que c’est ici à Saint-Louis que la Banque du Sénégal, chargée de l’émission monétaire, avait été installée en 1855. D’une certaine façon, nous faisons aujourd’hui un retour aux sources. ", a indiqué Macky Sall dès l'entame de son discours.



" Notre Union monétaire et sa banque centrale viennent en effet de franchir 60 ans d’existence, tandis que l’Union économique a fêté le 10 janvier 2024 ses 30 ans. Cela témoigne de la vision éclairée de nos anciens, qui ont su très tôt que l’union fait la force et que sans intégration, il n’y a pas de salut pour nos pays dans un monde où même les plus puissants sont amenés à compter sur les autres", a affirmé le chef de l'Etat, qui rend hommage aux pères fondateurs, pionniers de l'intégration.



Sur le chemin de l’intégration, nous avons réalisé des performances remarquables, notamment en matière de stabilité monétaire et financière grâce à une politique soutenue de critères de convergence. Ces performances offrent ainsi à chaque pays membre de l’Union, les bases d’une stabilité macroéconomique propice à l’exécution de ses plans nationaux de développement. D'après le chef de l'Etat, cette infrastructure qui abrite l’Agence Auxiliaire de Saint-Louis marque une réalisation majeure dans l’accompagnement des politiques publiques du Sénégal.



Sur ce , Macky félicite le Gouverneur de la BCEAO pour cette démarche de proximité, qui élargit le réseau national des Agences de la BCEAO après celles implantées à Kaolack en 1964 et à Ziguinchor en 1982.



Le chef de l'Etat, Macky Sall dans son discours renseigne que ,"cette démarche est aussi conforme à notre politique d’équité territoriale et à la stratégie nationale d’inclusion financière pour faciliter l’accès aux services financiers à tous les segments de la population sénégalaise".



Enfin, le président de la République invite le secteur privé, notamment celui de la région de Saint-Louis, à tirer avantage de cette nouvelle Agence afin de bénéficier des services qu’elle offre sur toute la gamme de financements possibles.