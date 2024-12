Sénégal – XVe législature : El Malick Ndiaye élu président de l’Assemblée nationale 

La 15e législature tient son nouveau Président. Il s’agit du désormais ex-ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye. Après avoir déposé sa lettre de démission du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, le nouveau président de l’Assemblée nationale va diriger cette nouvelle législature dominée par le groupe parlementaire Pastef, suivi de Takku Wallu et de Jamm Ak Njarign. El Malick Ndiaye a été élu par 134 députés contre 22 après un vote supervisé par le président de séance, le doyen Alla Kane. Le président de l’Assemblée nationale nouvellement élu a été nommé ministre dans le premier gouvernement d’Ousmane Sonko, coïncidant avec l’arrivée du nouveau régime.