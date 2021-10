Inauguration (Diamniadio) : PETROSEN lance une station-service de type « one stop shop » sur la RN1.

C’est dans une ambiance festive et décontractée que l’ancien roi des arènes, Mohamed Ndao Tyson, l’un des partenaires du projet, et Manar Sall le directeur général de Petrosen Trading & Services, ont lancé la cérémonie d’inauguration de la station-service 100% sénégalaise dénommée, PETROSEN !



Construite sur la route nationale 1, précisément à Diamniadio, dans le département de Rufisque, les automobilistes pourront désormais s'approvisionner en carburant tout en bénéficiant de divers services de qualité, dans la nouvelle station-service de Petrosen qui s’étend sur une superficie de 5.000 mètres carrés.





Se félicitant du travail abattu par Petrosen Trading & Services, les divers acteurs et partenaires stratégiques invités à ladite cérémonie, ont tous réaffirmé leur volonté de soutenir le Dg Manar Sall dans cette aventure made in Sénégal. Des missions qui s’inscrivent dans le cadre de l’opérationnalisation de la volonté de l’État de positionner la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) sur toute la chaîne de valeur des activités du secteur pétrolier et gazier.



Cette infrastructure qui répond aux normes internationales en vigueur dans l’industrie pétrolière et gazière, offre aux populations environnantes et aux usagers de la route nationale des installations modernes pour l’approvisionnement en carburant, l’entretien et le lavage de véhicule, une boutique moderne, des services de restauration, un point e-service, un lieu de culte, entre autres. Le tout, selon le concept « one stop shop »



Lors de son allocution, le directeur général de Petrosen Trading & Services de lancer un appel en direction des experts sénégalais établis dans la diaspora, persuadé qu’ils ont un rôle majeur à jouer dans le processus de développement du Sénégal.



Aussi, afin de contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes formés par l’Office National de Formation Professionnelle (l'ONFP), ce sont des sénégalais qui seront employés dans cette station-service. Ceci dans le cadre du Programme d’Appui au Développement des Compétences et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, notamment dans les secteurs porteurs.



Conscient de l’Importance de Petrosen Trading & Services, Mamadou Faye, le directeur de Petrosen Holding qui représentait le ministre du pétrole et des énergies, a insisté sur la nécessité de les renforcer davantage dans l’exercice de leurs missions d’application de la politique pétrolière du Sénégal.



Par ailleurs, cette cérémonie d’inauguration a été l’occasion parfaite pour parler de l’application Petrosen, qui allie innovation et originalité en offrant une large palette de services aux usagers.



À terme, l'objectif pour Petrosen Trading & Services est de s’étendre sur l’ensemble du territoire national où seront bientôt construites des stations-services de ce genre afin de répondre davantage aux attentes des populations Sénégalaises.