Impayés dans le nettoiement : Les concessionnaires réclament 10 milliards de francs CFA, la tutelle interpellée

Pour le paiement de leurs prestations qui s’élèvent à plus de 10 milliards, les concessionnaires du nettoiement regroupés en Collectif de 45 membres ont adressé une correspondance écrite au directeur général de la Sonaged, Khalifa Ababacar Sarr avec ampliation au ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire avant de menacer d’observer un arrêt de travail.







Dans cette lettre signée par leur président Ndongo Fall et dont nous fait part Walf Quotidien, « ces concessionnaires du nettoiement précisent qu’à l’occasion de leur réunion de prise de contact en date du 05 juillet dernier, ils avaient évoqué la situation financière difficile que traversent nos entreprises ». Ils rappellent que des avances sur factures accordées en 2023 à certains concessionnaires par les banques de la place et sur la base de lettres d’engagement du ministre du Budget et des Finances ne sont pas toujours soldées par l’État. » Pire, mentionnent ces transporteurs, « seule la facture de janvier a été réglée concernant l’exercice 2024, et ceci, pas pour tous les concessionnaires. »



Un tel contexte peut malheureusement engendrer dans un court terme voire quelques jours, un arrêt de nos prestations pour défaut de trésorerie. Ce que les concessionnaires ne souhaitent pas. »







Face à ces manquements qui risquent d’impacter négativement leur gestion en dépit des charges lourdes dont le paiement du carburant, l'entretien des véhicules, les salaires de leurs employés et la fiscalité entre autres, les concessionnaires du nettoiement interpellent le directeur de la Sonaged pour qu'il diligente leur dossier...