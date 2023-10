Immigration clandestine: « Il faut un discours de vérité des gouvernants» (Abdou Khafor Touré).

Le phénomène de l’immigration clandestine qui continue de prendre des proportions inquiétantes a été au coeur du forum initié, ce 21 octobre, par les « Linguères de Abdou Khafor Touré ». Le responsable politique, par ailleurs, directeur général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel (Cgis) qui a pris part au rendez-vous n’a pas manqué de prôner des solutions pour stopper le fléau.



« Il n’y a pas de botte sécrète. La première chose à faire c’est qu’il faut un discours de vérité des gouvernants à l’endroit de la jeunesse mais aussi savoir écouter le discours de vérité des jeunes et les attentes des jeunes », a dit Abdou Khafor Touré. Selon l’autorité, on ne peut pas régler la question de l’emploi en une journée, en un an ou en cinq ans. Il a appelé l’Etat à renforcer ses efforts en faveur des jeunes.



« C’est une question extrêmement sérieuse. L’Etat doit faire beaucoup d’efforts pour la partie traitement social du chômage mais il y’a des solutions qui sont structurelles sur le moyen terme et sur le long terme. Il faut qu’on se dise les vérités car nous avons une population extrêmement jeune, 75% de la population a moins de 35 ans cela veut dire 13 millions de jeunes sur une population de 18 millions d’habitants. Quand vous avez cette population, il faut mettre davantage de moyens dans l’éducation, dans la formation, dans l’insertion mais aussi dans l’éducation à la citoyenneté. », a plaidé le Dg de la Cgis. A l’en croire, il faut aussi que les gouvernants donnent le bon exemple à travers leurs attitudes, à travers l’image qu’ils renvoient à la jeunesse.



« Il nous faut une société plus juste, plus solidaire et que les jeunes se rendent compte que ceux qui les gouvernent les écoutent et s’essaient à la tache au quotidien pour leur apporter des solutions», a-t-il affirmé.



Abdou Khafor Touré a insisté sur le renforcement de l’allocation des ressources et invite l’Etat à miser sur des managers de qualité qui s’occupent uniquement des questions d’emploi et de jeunesses. Il a toutefois interpellé les politiques à délivrer un message pédagogique à la jeunesse pour les contraindre à quitter le pays.



Le forum est inscrit dans un événement de 72 heures initié par les « Linguères de AKT » pour débattre sur le leadership jeune, en l’occurrence féminin afin d’impulser en leur faveur davantage de responsabilités dans les instances électives.