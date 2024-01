Ilimane Ndiaye : « Jouer la CAN, c’était l’un de mes plus grands rêves ! »

Entré en cours de jeu lors de la victoire Sénégalaise sur la sélection Gambienne ce lundi, Ilimane Ndiaye a livré ses premières impressions pour ses grands débuts à la CAN. Décisif sur le troisième but sénégalais avec une superbe action ponctuée d’une passe clé en direction de Lamine Camara, il a avoué que : « jouer la CAN, c’était l’un de mes plus grands rêves ! » Désormais, l’attaquant de l’Olympique de Marseille se projette sur le prochain match contre le Cameroun.