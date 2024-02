Il faut sauver le soldat Macky par la procédure d'EMPÊCHEMENT !

Au début du cycle électoral, le dialogue est instauré pour la définition d'un cadre juridique consensuel. La tradition de dialogue sénégalaise, connue de tous, a déjà permis de modifier la Constitution et le code électoral...



A présent, il est demandé au Président de la République de respecter le droit fondamental de suffrage, réaffirmé par le Conseil constitutionnel.



Le calendrier électoral a été proposé, comme par le passé, par ses services compétents (DGE) dans le respect des délais constitutionnels et légaux en tenant compte d'autres paramètres qu'il invoque à la fin du monologue.



Il devient subitement metteur en scène :



Scène 1 : 2 journalistes militants, chefs de médias officiels régentent une interview à la stalinienne avec une méprise de la communauté internationale.



Scène 2 : 2 ministres, juristes et militants pour contourner la décision du Conseil constitutionnel qui s'impose à tous.



L'incohérence de ses actes inquiète sérieusement !



Par delà la démission envisagée puis l'amnistie qui visent à légitimer une volonté de rebattre les cartes, il y a lieu de se demander s'il n'est pas venu le temps de faire constater l'empêchement...



Cela serait peut-être dû à la psychose de la fin du pouvoir ou de fortes pressions.



Il faut donc sauver notre grand-frère qui était pourtant attaché au respect du calendrier électoral !



Ndiaga SYLLA

Expert électoral