" Il est grand temps que Sonko se détourne des discours populistes…" (Abdoulaye Diagne député)

Ousmane Sonko, président du parti Pastef et Premier ministre de la République, a tenu une conférence politique à Dakar le dimanche 9 juin, centrée sur la jeunesse et leur "projet".



Sonko, dans plusieurs de ses déclarations partagées sur les réseaux sociaux, semble oublier qu'il n'est plus uniquement le leader de son parti, mais aussi un représentant de l'État, chargé de répondre aux besoins de la nation.



Les propos tenus lors de cette conférence sont non seulement malheureux mais également dénués de sens. Cela illustre son incapacité à comprendre les priorités actuelles. Plutôt que de se consacrer à ses fonctions et de travailler pour le bien-être des Sénégalais, il persiste à agir comme s'il était encore dans l'opposition. Cette attitude est non seulement contre-productive mais aussi irrespectueuse envers les institutions qu'il représente.



Sonko menace la presse et l'opposition avec un ton qui frise le manque de respect flagrant, tentant une fois de plus de jeter l'opprobre sur le président sortant, Macky Sall, et son régime.



Il est crucial de lui rappeler, ainsi qu'au nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, qu'ils ont hérité d'un bilan remarquable laissé par Macky Sall. Plutôt que de se perdre dans des détails insignifiants et de se livrer à un populisme débridé, ils devraient se concentrer sur des actions concrètes.



Le projet vendu aux Sénégalais, qui devait être concret et immédiatement opérationnel comme ils l'avaient promis, se révèle aujourd'hui être une illusion.



En réalité, ce projet est mort-né, voire inexistant. Ils ont montré qu'ils ont vendu du rêve aux Sénégalais et se retrouvent désormais face aux dures réalités du pouvoir.



Les priorités du pays attendent. Le Premier Ministre a été nommé par le président Diomaye Faye pour travailler, mais il semble préférer jouer à son jeu favori : détourner les jeunes et la population de l'essentiel par des discours populistes.



Ousmane Sonko et son gouvernement doivent entreprendre des actions réelles et tangibles pour la jeunesse, l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes et des femmes, en poursuivant les actions du Président Macky Sall en ce sens. Ils doivent également s'attaquer sérieusement à la lutte contre la cherté de la vie et à l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages.



De plus, la modernisation de la justice, sujet récemment abordé de manière superficielle lors d'un dialogue folklorique, nécessite une attention et des actions concrètes. Et cela ne semble pas être le cas avec les dossiers récents impliquant Bah Diakhaté, Imam Ndao et des membres de la presse.



Il est grand temps que Sonko se détourne des discours populistes et s'engage véritablement dans ses fonctions pour apporter des solutions concrètes aux problèmes des Sénégalais.



Les attentes sont élevées et les priorités claires ; il est de son devoir de s'y atteler avec sérieux et détermination. Ousmane Sonko doit surtout, arrêter ses discours indignes.



Je lui rappelle qu'ils ont fait 60 jours au pouvoir et rien ne bouge dans ce pays. Les paroles sont plus visibles que les actes.

Mettez-vous au travail Monsieur le Premier Ministre.