Idrissa Gana Gueye : « On a encore rien fait, l’objectif ce n’est pas les huitièmes de finale »

Toujours égal à lui-même et très mesuré dans ses réactions d’après match, Idrissa Gana Gueye a une fois de plus souligné, l’état d’esprit irréprochable de l’ensemble des joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, titulaires comme remplaçants. Après la victoire deux à zéro sur la Guinée, ce mardi, il estime qu’une qualification en huitième de finale, n’est en aucun cas, un exploit pour le Sénégal qui a des ambitions bien plus importantes dans cette CAN 2024.