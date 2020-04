Idrissa Diabira (Directeur ADPME) : « Les entreprises en difficulté sont amenées à nous saisir pour... »

Invité de l'édition spéciale de la rédaction de Dakaractu, le directeur de l'ADPME, Idrissa Diabira, mesure l'impact de la pandémie du Coronavirus sur les petites et moyennes entreprises sénégalaises.







« C'est une situation exceptionnelle que nous traversons qui invite de faire en sorte pour préserver la vie, notre santé et celle de nos proches, ainsi que celle de la nation », a souligné Idrissa Diabira.







Parlant de l'impact de la pandémie sur le monde entier et le Sénégal en particulier, le directeur de l'ADPME d'estimer que « la crise est également économique et que l'agence pour le développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises est en première ou deuxième ligne puisqu'elle a reçu la cellule des entreprises en difficulté que le gouvernement a mise en place ».







Idrissa Diabira exprime, à cet effet, l'engagement de la structure qu'il dirige à accompagner les entreprises en difficulté.



« Les entreprises que nous accompagnons, qui sont en difficulté sont amenées à nous saisir pour exprimer leurs difficultés et savoir comment faire. Car nous devons aussi être présents pour leur apporter le conseil nécessaire et voir comment on peut les aider à traverser cette période ».