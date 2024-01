Icon of the Seas, le plus gros paquebot au monde est une véritable monstruosité anti-écologique

Icon of the Seas (L'icône des mers) a officiellement largué les amarres du port de la ville de Miami en Floride, avec à son bord 5 600 passagers enjoués par un voyage inaugural à destination des Caraïbes. Cependant, outre de simples voyageurs, le navire emmène avec lui la source de ce qui lui a valu une énorme polémique.

Promu depuis l'année 2022 par la compagnie américaine de croisière Royal Caribbean Cruise Line, le gigantesque paquebot Icon of the Seas a la capacité maximale de transporter 7 600 passagers, a officiellement pris la mer ce samedi 27 janvier.



Quittant le port de Miami pour naviguer dans les Caraïbes, le navire se rendra à Basseterre, capitale de l’Etat de Saint-Christophe-et-Niévès, puis mettra le cap sur Charlotte-Amélie, dans les Iles Vierges américaines, puis sur l’île privée de Coco Cay, dans les Bahamas, avant de retourner à son point de départ.

Mais ce n'est nullement le parcours du vaisseau qui intéresse le grand public. En effet, si le dénommé Icône des mers est au centre de toutes les attentions, et ceci même bien avant la date officielle de son départ, c'est plus en rapport avec sa grotesque présentation perçue comme étant une véritable "monstruosité anti-écologique ". En effet, avec une longueur impressionnante de 365 mètres et une largeur allant à 49 mètres, le navire abrite en son enceinte 20 ponts, 40 restaurants, 7 piscines, 2 805 cabines et compte pour son fonctionnement 2 350 membres d'équipage. Un véritable parc d'attraction en mer que nous offre ce tonnage brut de 250.800 tonnes, soit cinq fois la taille du Titanic.

Et pourtant, la compagnie Royal Caribbean tente de rassurer sur son site officiel les pessimistes doutant de la capacité du paquebot à respecter l'environnement. Elle promet de réussir à construire un navire à zéro émission nette d’ici 2035, c’est-à-dire dans un peu plus de 10 ans.