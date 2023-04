Ibrahima Bachir Dramé, expert en hydrocarbures : « Pourquoi nous réclamons la candidature du président Macky Sall en 2024... »

Prenant part à la conférence sur le gaz et le pétrole organisée par la convergence des cadres républicains, Ibrahima Bachir Dramé, expert en hydrocarbures a fait un exposé sur les réalisations et les acquis du président de la République sur la question. Dans son temps de parole, il a donné les raisons qui l'ont poussé à défendre la candidature du président Macky Sall en 2024.



« Les contrats sur le pétrole sont transparents et vous pouvez les lire sur le site de l’ITIE. Au moment de l’exploitation, le Sénégal aura 64% contrairement à ce qui se dit. Le débat sur les contrats est alors clos. Ceux qui disent que le Sénégal détient 10% du pétrole, c’est parce qu’ils sont de mauvaise fois car ces 10% appartiennent à Petrosen. Ça n’a rien à voir avec la part de l’État encore moins des taxes », explique M. Dramé.



Il donne quatre raisons pour défendre la candidature du président Macky Sall en 2024. « … Le Sénégal est un pays gazier et pétrolier, le président Macky Sall a fait savoir aux compagnies pétrolières qu’il s’engage à développer de nouvelles technologies pour lutter contre la pollution… Vu toutes ces raisons, nous devrons nous battre pour que le président de la République se représente », défend l’expert qui admet que seul un spécialiste en hydrocarbures peut mener le Sénégal en ce moment d’exploitation de ses ressources.