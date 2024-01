ISEPD / Métiers de Mécanique Automobile et de TIC : M. Ousmane Sylla, DG de DDD, désigné président des dix (10) jurys et parrain de la 3e promo!

Ce samedi 13 janvier 2024 à l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel de Diamniadio (ISEPD), le Directeur Général de Dakar Dem Dikk et maire de Kédougou , M. Ousmane Sylla, a dirigé en tant que président des dix (10) jurys, la proclamation des résultats de l'examen de certification pédagogique de la troisième promotion d'apprenants.



En tant que parrain de cette promotion d’étudiants aux métiers de Mécanique Automobile et de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), M. Ousmane Sylla félicite chaleureusement les diplômés de ladite génération et leur souhaite une carrière couronnée de succès et d’apports positifs dans le domaine particulier du transport et de la construction mécanique.



Leader dans le domaine du transport commun au Sénégal, la Direction Générale de Dakar Dem Dikk considère avec une attention particulière, le choix porté sur la personne de son Directeur Général, M. Ousmane Sylla et remercie chaleureusement le Dr Mbossé Ndiaye Guèye ainsi que l’ensemble du corps professoral de l'ISEPD.