IMAM CHEIKH TIDIANE CISSÉ : « Le prophète procède d’une multitude de sélections »

Invité d’honneur de l’annuel dîner offert par Baye Ibrahima Ciss, la nuit du Maouloud à Médina Baye, l’Imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé a, cette année durant un tour d’horloge, décliné l’identité spirituelle du prophète Mohamed (Psl).

Face à une assistance composée de grosses pointures religieuses internationales venant de tous les horizons (Cheikh Abdoul Woudod, imam de Kano au Nigéria, Cheikh Khalil Imam à Londres, Cheriff Cheikh de la Côte-d’Ivoire et plusieurs autres en provenance du Niger, du Ghana, du Bénin…), il a essayé de démontrer comment le prophète résulte d’une multitude de sélections.



« Arabe et plus précisément du côté de Adnan, Mohamed fait partie, dit-il, de la famille de Moudar ». L’Imam citera Khandaq, Kinaana, Khouraychi et Bani Hachim pour mieux caractériser l’Homme, confiant que Dieu a procédé par des sélections. Ainsi, se plaira-t-il de rappeler que sur les 124 000 Envoyés , une première sélection de 313 a été faite. De celle-ci , 5 sont sortis comme étant les meilleurs. « Dieu a choisi Seydina Mohamed comme étant la meilleure des créatures », conclura le chef religieux.



Dans son discours, l’imam s’intéressera aussi au travail spirituel abattu par Baye Ibrahima Niass pour vulgariser les enseignements du prophète (Psl) avant de formuler des prières nourries pour toute la Ummah Islamique. Baye Ciss offrira un royal festin à ses hôtes venus nombreux comme les années précédentes.