Hôpital régional de Kolda : Abdourahmane Baldé (président du mouvement Kolda debout) «tous les koldois ont mal… on ne respecte pas notre terroir… »

Suite de la crise à l’hôpital régional de Kolda, le président du mouvement Kolda debout Abdourahmane Baldé dit Doura lance un appel fort à l’état. Il précise qu’il a «mal dans son être profond» à cause de l’état désastreux de l’hôpital. Ainsi, il en appelle à la responsabilité de tous. Et dans cette lancée, il souligne que cette situation est la résultante d’un «non-respect des populations» mais également d’une «mauvaise gestion du personnel et de la structure». C’est pourquoi, il dit que «Kolda va mal». Et l'événement de ce lundi matin du 06 mars est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.



A l’en croire «tous les Koldois ont mal parce que depuis plusieurs années les Koldoises et les Koldois luttent sans relâche pour que l’hôpital soit digne d’une structure médicale régionale. J’ai encore mal parce que ces populations démunies ne demandent que des soins de qualité et même l’équité territoriale n’est pas respectée. Tout simplement, l’hôpital régional de Kolda est le plus délaissé de tout le Sénégal.»



Il poursuit en ces termes «les autorités centrales en charge du secteur de la santé ne respectent pas notre terroir. A ce titre, j’estime que les autorités locales ont lamentablement échoué dans leur gestion de l’hôpital régional. Ainsi, la remontée et le suivi des doléances de Kolda n’ont pas été faits au niveau central.»



Dans la foulée, il ajoute «l’heure n’est pas à la polémique. Nous appelons le président de la République, le Premier Ministre et la Ministre de la Santé à prendre leurs responsabilités pour la santé des koldois.»