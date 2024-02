Hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye : Les insuffisants rénaux tirent la sonnette d’alarme

À l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, les insuffisants rénaux n’ont pas fait leur séance de dialyse. Selon la RFM qui a donné l’information, cette situation dure depuis un mois en plus des kits qui ne sont pas disponibles.



L’association des insuffisants rénaux de Guédiawaye tire la sonnette d’alarme et interpelle le ministre de la Santé et le chef de l’État. Le secrétaire général de cette association, Cheikh Ibra Bop s’explique : « Actuellement, nous sommes confrontés à un problème de matériel. Ce problème est récurrent depuis le mois de décembre et un dialysé qui ne fait pas la Dialyse est en sursis de vie.

Maintenant nous faisons appel au ministre de la Santé. Actuellement, le directeur de l’hôpital ne peut pas régler notre problème », révèle-t-il.



Le patient de poursuivre : « Depuis 4 heures du matin, nous sommes là, nous ne pouvons pas faire la dialyse et Dieu seul sait si les malades vont tenir jusqu’à demain. Donc nous faisons un appel solennel au président de la République et au ministre de la santé pour régler ce problème le plus rapidement possible ».