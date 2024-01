Hôpital Abass Ndao : L’appareil de dialyse pour enfant enfin fonctionnel

Enfin le centre hospitalier Abass Ndao détient son appareil de dialyse pour les enfants. Un progrès significatif vers la normalisation des soins, dixit le directeur de la structure dans un communiqué qui nous a été transmis.





Le docteur Amadou Ndiaye tient à informer la communauté, en particulier les parents et les enfants en attente de dialyse, que l'appareil de dialyse a récemment été réparé avec succès.





Grâce à une collaboration fructueuse avec notre partenaire spécialisé dans la maintenance des équipements médicaux, nous sommes ravis de déclarer que l'appareil est à présent pleinement opérationnel. La cause du dysfonctionnement, identifiée comme un problème de membrane, a été rapidement résolue par son équipe technique compétente.





Ainsi, il note qu’aujourd'hui, nous pouvons assurer aux familles et aux patients que l'appareil de dialyse fonctionne correctement, garantissant ainsi une continuité des soins sans interruption. La sécurité et le bien-être de nos jeunes patients demeurent notre priorité absolue, fait-il savoir.





« Nous demeurons fermement engagés à fournir des soins de qualité et à maintenir des normes élevées en matière de santé pour tous les enfants nécessitant des traitements de dialyse », rassure le directeur à l'attention de la population et des patients qui fréquentent cet établissement hospitalier.