Hommage à un père et un marabout qui savait lier tradition et modernité

Mon père El Hadji Aliou Ndoye, enseignant, éducateur, guide, agriculteur, un humaniste qui a vécu 95 ans. Une vie de quête de l'Etre Suprême et au service des Humains !

Continue à reposer en paix mon cher papa.Je t'aime!

En quittant ce monde tu avais demandé à ma mère que je quitte Rufisque pour aller à la quête des savoirs. J'étais un tout petit enfant! Je voudrais que tu saches que je sais que je n'ai encore rien appris.

Tu nous manques mais tu es en chacun d'entre tes enfants et nous savons que ta lumière nous sert de boussole quelles que soient les vicissitudes de la vie.

Merci Papa! Merci Maman!

Merci à tous mes enseignants, de Rufisque, de Mbour, de Saint-Louis, de Genève, de Paris et de partout , sur toutes les latitudes, pour avoir essayé de faire de moi un humain digne de l'héritage fécond et fécondant de Serigne Alioune Ndoye Ibn Amalamine.

Ton fils cadet

El Hadji Gorgui Wade Ndoye