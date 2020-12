Hommage à son prédécesseur : Macky Sall donne le nom de l'Université du Futur Africain à Abdoulaye Wade.

Le président de la République a pris hier, en conseil des ministres, une décision qui va sûrement être appréciée par les sénégalais. En effet, le chef de l'État a signé des décrets portant dénomination de certaines infrastructures publiques parmi lesquelles, on note l'Université du Futur Africain qui portera le nom de l'ancien président Abdoulaye Wade. Compte tenu du parcours du fondateur du Parti démocratique sénégalais, cette consécration est bien méritée.



Le président Macky Sall a parallèlement signé d'autres décrets concernant l'École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique (ENSAE) qui va porter le nom de "Pierre Ndiaye", le regretté économiste et le Daara moderne public de Taïba Niassène "Seyda Mariama Ibrahima Niass."