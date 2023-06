Hollywood Walk of Fame 2023 : L’acteur de Wakanda, Chadwick Boseman recevra une étoile posthume

Deux ans après sa mort, la star de Black Panther, Chadwick Boseman, ne cesse de recevoir des trophées, aujourd’hui les médias internationaux, on annonce qu’il sera nominé aux Oscars, sa famille recevra une étoile sur l'emblématique Walk of Fame d'Hollywood, a annoncé la Chambre de commerce d'Hollywood.

La star de Boseman a été lancée sur la liste A d'Hollywood après avoir rejoint le MCU en tant que T'Challa dans Black Panther en 2018, l'acteur avait cependant toujours continué à persévérer et à démontrer son talent dans des films comme 42, Da 5 Bloods et Ma Rainey's Black Bottom. Malheureusement, Boseman est décédé le 28 août 2020 à l'âge de 43 ans après une bataille privée contre le cancer du côlon.

Cependant, selon Movieweb, dans la classe Hollywood Walk of Fame de 2024 à côté de l’acteur, sera aussi honoré, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, ainsi que de la récente lauréate d'un Oscar Michelle Yeoh et de la star de Wonder Woman, Gal Gadot. Le chanteur et auteur-compositeur emblématique et le «roi de la soul», Otis Redding, seront également honorés d'une étoile posthume.