Hausse du prix du riz: le Chef du service régional du Commerce de Dakar apporte des précisions...

Depuis quelques jours, l'on annonce une hausse sur le prix du riz au Sénégal. Même si certains détaillants accusent les grossistes d'avoir augmenté le prix du sac de riz Brisé non parfumé. Il n'en est rien, rétorque le chef du service régional de Commerce de Dakar. Interpellé par nos confrères de Sud Quotidien, Amadou Touba Niane, précise que: " «présentement, la tonne coûte entre 360 000 et 370 000 FCFA contre 380 000 FCFA, un mois auparavant. (...) la baisse de la tonne est minime, mais il n’y pas de hausse de prix». L’importateur de riz, Moustapha Tall le conforte. «Il est vrai que le riz brisé ordinaire non parfumé est en quantité insuffisante sur le marché local pour autant, il n’y pas de hausse». Revenant sur la rareté de cette denrée, il fait savoir que c’est parce que la subvention de 25 000 FCFA sur la tonne n’est pas payée à temps. Par conséquent, «les importateurs ne sont pas enclins à importer ce riz». Parce que ce retard se révèle en une «charge supplémentaire», laisse entendre Moustapha Tall.