Hajj 2024 : La Compagnie Air Sénégal se fait encore remarquer...

Quelques jours après le départ des premiers pèlerins sénégalais vers les lieux saints de l'Islam, la compagnie Air Sénégal qui doit convoyer une partie des pélerins, peine à remplir sa mission. Alors que le 1er vol était prévu, ce vendredi à 4h du matin, il se trouve qu'un retard a été accusé au départ. Les pèlerins sont actuellement logés dans les hôtels King Fahd Palace et Onomo, ont indiqué des témoins sur les réseaux sociaux.

Le second vol était prévu ce vendredi à 10h 40. D'après nos confrères de Seneweb, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, est même venu à l’aérogare des pèlerins pour s’enquérir de la situation...