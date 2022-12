Hajj 2023 : Le quota du Sénégal arrêté à 12 800 pèlerins avec la levée de la restriction sur l’âge de 65 ans et un test-covid non-exigé

Le quota du Sénégal pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam connait cette année une hausse considérable. Au terme de la rencontre entre la délégation générale au pèlerinage et les opérateurs privés du Hajj ce mardi, des échanges ont été menés sur les conditions d'organisation du pèlerinage 2023. Il a été retenu pour cette année, à travers un communiqué lu à Dakaractu, un quota porté à 12.800 pèlerins. Le quota réel devant être de 16.000 conformément à la démographie du Sénégal, la DGP entreprendra avec le Ministère des Affaires Étrangères les démarches nécessaires pour qu'il soit rehaussé.



Au terme des discussions, il a également été retenu la distribution du quota aux opérateurs privés du Hajj qui se fera après que l’État aura défini le quota de régulation géré par la délégation générale au pèlerinage. Ceci devra être fait dans les plus brefs délais.



Deux autres points majeurs ont été notés et retenus par les différentes parties : il s’agit de la restriction sur l'âge à 65 ans pour le pèlerinage qui est levée et le Test Covid qui n'est plus exigé à l'entrée en terre saoudienne. Cependant, les vaccinations pour la Covid-19, la Fièvre Jaune et le Méningo restent exigées.

Rappelons que l’année dernière, le quota du Sénégal était fixé à 5. 822. Une décision des autorités saoudiennes en conformité avec les mesures liées à la pandémie de covid-19.