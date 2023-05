Habib Sy, président de la conférence des leaders de YAW : " La coalition Yewwi Askan Wi est là. On a tout entendu mais nous sommes là, solidaires et unis "

Le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi en clôturant le bal de la communication de ses pairs, a tenu à apporter une clarification ; Selon Habib Sy, Yewwi Askan Wi demeure et demeurera. « La coalition Yewwi Askan Wi est là. On a tout entendu mais nous sommes là, solidaires et unis. Ceux qui pensent que notre coalition s’est disloquée, n’ont qu’à déchanter. C’est aujourd’hui que nous sommes plus solidaires. L’espoir qui porte en nous est grand et sommes conscients » fait-il savoir.



Cependant, il a tenu à regretter le nombre de morts dans les manifestations. « Tuer des manifestants ou forces de l’ordre, c’est tuer l’avenir. Personne n’en a besoin. Les manifestations en France sont plus rudes mais il n’y aura point de morts d’hommes. La coalition Yewwi Askan Wi ne veut que la paix dans ce pays »



L’ancien ministre sous Wade a mis sur la balance les propositions politiques entre le Président Macky Sall et l’opposant Ousmane Sonko. « la différence entre Ousmane Sonko et Macky Sall c’est que le Président Sall leurre les populations avec ses infrastructures alors qu’Ousmane Sonko à réussi à convaincre les jeunes dans son discours. Ousmane Sonko da dieumbeut ci kholou khaleyi beugue sa rew. C’est ce qui a permis à ces jeunes d’être déterminés et engagés à tout prix. Donc il faut que Macky Sall revienne à la raison ».



Revenant sur les termes de référence d’un dialogue sans citer directement, le président de la conférence des leaders est formel. « Il doit libérer les détenus politiques, arrêter les procès complot contre Ousmane Sonko et rétablir Khalifa Sall. Si la paix n’est pas préservée au Sénégal, la loi, les règlements et la constitution ne pourraient être appliqués. Même la religion ne s’aurait être appliquée. Seule la paix est importante et seul le Président Macky Sall peut l’instaurer de son commun vouloir ».