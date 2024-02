Guy Marius Sagna : « Tout le monde pense que dialoguer avec le président Macky Sall, c’est trahir le peuple »

« Je ne suis pas au courant d’un dialogue entre le président Macky Sall et le président Ousmane Sonko », fait savoir le député Guy Marius Sagna sur le plateau de l’émission Ndékily de Sud fm.



Selon lui, si dialogue devrait se tenir, c’est sur la pêche, l’agriculture et voir comment résoudre le fléau de l’émigration irrégulière... « Tout le monde pense que dialoguer avec le président Macky Sall est trahir le peuple », peste le parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi.



Pour se justifier, le député de dire que « le dernier dialogue est un fiasco malgré tout ce qui s’était dit et ficelé. C’est un dialogue où l’intérêt du Sénégal n’a pas été discuté », regrette GMS.



Brandissant ses arguments, Guy Marius Sagna d’ajouter : « ce dialogue appelé n’est que poudre aux yeux. Beaucoup de personnes interpellées ne sont pas favorables. » Et Ousmane Sonko révèle-t-il « communique à travers les députés. Il dit être contre le report du scrutin. J’ai appris des propos prêtés au président Macky Sall qu’il ne veut pas laisser un pays dans le chaos à Ousmane Sonko. Mais ses actes posés prouvent le contraire. Il y a au moins quatre morts depuis l’annonce du report et alors qu’il annonçait la pacification. Il ne cesse de nous brutaliser dans nos activités politiques. Il n’aime pas la paix, ni pacifier » , note-t-il.

Dailleurs, dit-il, aller à ce dialogue n’est pas opportun. Le seul sujet, c’est la programmation de la date de la présidentielle. Donc, pas besoin d’aller au Palais pour çà, car le ministre de l’Intérieur pouvait convoquer les candidats et le président n’a pas besoin de ça. Si dialogue devait avoir lieu, ça doit être l’œuvre du prochain président de la République.

Parlant des accusations du groupe parlementaire Démocratie et Liberté, le parlementaire note que « si le président Macky Sall était sincère dans ses suspicions de corruption envers des membres du Conseil Constitutionnel, il devait de facto limoger son candidat qui est le corrupteur pour gagner la confiance des sénégalais. Ce coup d’Etat ne réussira pas », regrette le député.