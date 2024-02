Guy Marius Sagna : « Si coup d’état il y aura, le président Macky Sall sera poursuivi pour complicité de coup d’Etat et de haute trahison! »

« Si coup d’état il y aura, le président sera poursuivi pour complicité de coup d’Etat et de haute trahison. Cet appel du pied à l’armée est très tôt compris. L’armée doit rester dans les casernes et non se permettre de faire un coup d’Etat », a fait savoir Guy Marius Sagna ce jeudi 22 février 2024 dans l’émission « Ndékily » de la radio privée, Sud Fm.





Donnant sa position sur le mandat du président de la République qui prend fin le 02 avril, Guy Marius Sagna sur le plateau de l’émission « Ndékily » révèle que le président Macky Sall ne sera plus le Chef de l’exécutif du Sénégal. Il ne le considérera plus comme étant le président de la République du Sénégal.





Par contre, il manifeste son inquiétude. « Au-delà du 02 avril, j’alerte que nous entrerons dans un cycle incertain. C’est pourquoi je l’exhorte à tenir la présidentielle avant le 02 avril pour la paix et la stabilité du pays. Au-delà du 02 avril, je ne reconnaîtrai plus le président Macky Sall comme Chef de l’Etat du Sénégal. Aussi, sa démission ne sera autre qu’une autre forfaiture commise sur le dos des Sénégalais », conclut le parlementaire.