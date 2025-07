Guinguinéo : Le Basketball à l'agonie à cause d'un manque notoire d'infrastructures et de moyens

Le manque criard d'infrastructures dans le département de Guinguinéo (région de Kaolack), impacte fortement le développement du sport, particulièrement le basketball. En effet, ce sport très aimé par les jeunes de cette localité, est presque à l'agonie.

''Nous avons besoin de moyens pour mieux dérouler nos entraînements. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment et pratiquent ce sport, mais malheureusement les autorités ne nous aident pas. À celà s'ajoute le manque d'infrastructures'', a déploré Mohamed Diédhiou, le coach du Guinguinéo Basket Club.

Selon lui, Guinguinéo ne dispose que d'un seul club de basket mais par faute de moyen et par manque de soutien des autorités, l'équipe tarde à prendre son envol. ''Il n'y a qu'un seul club, le Guinguinéo BC avec des catégories minimes garçons et filles et cadettes filles et cadets garçons. Malheureusement aussi, nous n'avons même pas de district. Je crois que les autorités doivent soutenir le sport particulièrement le basket'', a ajouté Coach Diédhiou.

À l'en croire, cette situation pousse les jeunes à abandonner la pratique du basketball. Ainsi, un appel est lancé à l'endroit des autorités pour que Guinguinéo dispose d'un stade qui réponde aux normes avec un terrain de basket décent pour la jeunesse.

À noter que le seul stade dont dispose Guinguinéo est en construction depuis 2008.