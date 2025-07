Guinguinéo - Insécurité et manque d’infrastructures : Bamba Cissé tire la sonnette d’alarme et interpelle les autorités

La commune de Guinguinéo manque presque de tout! En effet, les problèmes les plus cruciaux sont liés à l'absence d’infrastructures de base, à l'insécurité entre autres.

Face à cette situation, Bamba Cissé, président du mouvement la Convergence des Forces Citoyennes de Guinguinéo (CFCG/And Ci Deeg), a décidé de monter au créneau pour tirer la sonnette d’alarme.

« Guinguinéo manque de tout. Guinguinéo n’a pas de commissariat de police, n’a pas de tribunal d’instance, encore moins une perception du Trésor. Sur le plan sanitaire, nous avons un district sanitaire avec un plateau médical vétuste et un personnel sous-équipé. Le manque d’infrastructures sportives, comme un stade municipal, s'ajoute au sentiment de marginalisation des jeunes. Le train, c’était notre vie. Il permettait de transporter les marchandises, d’aller vendre au marché de Dakar ou de recevoir des visiteurs. Depuis qu’il ne siffle plus, tout est plus difficile et plus cher », a-t-il regretté.

À cela, a dit M. Cissé, s’ajoute le problème de l’insécurité. « Vous vous rappelez du drame survenu il y a quelques mois avec le décès non encore élucidé de Coumba Daly Diallo ». Face à une telle situation, Bamba Cissé d'interpeller les hautes autorités. « Nous appelons les autorités à renforcer les dispositifs sécuritaires dans la commune. Aussi, la reprise du trafic ferroviaire apparaît dès lors comme une priorité, non seulement pour désenclaver Guinguinéo, mais aussi pour relancer son économie locale», a conclu M. Cissé.