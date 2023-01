Guinguinéo / Adji Sarr - Ousmane Sonko : Les militants de Pastef s'insurgent contre toute tentative de liquidation de leur leader.

Les militants du parti Pastef de Guinguinéo ont tenu un point de presse pour manifester leur soutien à Ousmane Sonko dans l'affaire communément appelée "Adji Sarr- O. Sonko".

Lors de ce face-à-face avec la presse, ils sont revenus sur la situation du pays et ont déploré ce qu'ils considèrent comme "une mal gouvernance". "Le pays est plongé dans une totale mal gouvernance avec comme conséquences des simulacres de dossiers judiciaires pour l'élimination d'adversaires politiques, des crimes économiques, des difficiles conditions de vie devenues structurelles, les fonds covid détournés, des spoliations foncières, une justice aplatie, la corruption pandémique, la gabégie, l'impunité... Aujourd'hui, Macky Sall au lieu de s'activer pour trouver des solutions afin de sortir les sénégalais de cette situation difficile qui n'a que trop duré, s'évertue dans son idée de troisième candidature illégale, illégitime et immorale", ont-ils laissé entendre.

Revenant sur l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, le secrétaire général Abdoulaye Cissé et ses camarades de parti d'enfoncer le clou. "Le Président Ousmane Sonko est l'alternative crédible des sénégalais, l'homme qui fait peur à Macky Sall, à tel point que des gens de son entourage concoctent un deal de viol mal préparé rien que pour l'empêcher d'être candidat en 2024. Jadis il l'avait réussi avec Khalifa Sall et Karim Wade. En effet, les patriotes et tous les sénégalais épris de justice, conscients de la chance qu'ils ont avec Ousmane Sonko portent désormais ce combat, celui de se battre contre l'injustice et surtout de restaurer la démocratie".

Les patriotes de Guinguinéo de s'insurger contre toute tentative de liquidation de leur leader. "Nous les patriotes, nous invoquons notre droit à la résistance auprès du président Ousmane sonko. Guinguinéo est prêt pour être la sentinelle du président Ousmane Sonko. Et nous alertons l'opinion nationale comme internationale que nous nous dresserons contre toute tentative de liquidation du PROS", a ajouté le secrétaire général, Abdoulaye Cissé...