Guinée Équatoriale: signature d'accords bilatéraux avec le Bélarus

Le président du Belarus, Alexandre Loukachenko, fidèle allié de Moscou, a rencontré son homologue Téodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée Équatoriale samedi à Malabo pour la signature d'accords de coopération entre les deux pays.



La visite de M. Loukachenko marque le début d'une tournée en Afrique visant à poursuivre l'établissement de "liens étroits" entre Minsk et des pays africains.



"Des accords ont été conclus sur le lancement de la première phase du centre régional pour la promotion des produits biélorusses sur les marchés d'Afrique centrale et occidentale", a déclaré Alexandre Loukachenko à l'agence de presse bélarusse Belta.



Industrie, éducation, santé ou agriculture font partie des domaines de travail évoqués au sein d'une commission mixte de coopération entre les deux pays depuis plusieurs mois.



Les projets établis dans ces accords bilatéraux devraient être réalisés d'ici à 2026.



A l'occasion d'une visite à Minsk au mois de septembre, la première officielle dans le pays pour un dirigeant équatoguinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo avait dénoncé " le diktat des multinationales occidentales" reprenant ainsi un motif récurrent dans le discours antioccidental du Kremlin.



Âgé de 81 ans, il dirige la Guinée Equatoriale, petit pays d'Afrique centrale riche de ses hydrocarbures, depuis 44 ans, un record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d’État encore en fonction, hors monarques ou dirigeants désignés à vie.



Alexandre Loukachenko se maintient au pouvoir depuis 29 ans, et le pays se retrouve souvent ostracisé par les alliés occidentaux et visé par de lourdes sanctions pour sa répression de l’opposition et son soutien à l'attaque de la Russie contre l’Ukraine.