Guinée Bissau: Henri LABERY un des combattants de l’indépendance est mort à Dakar

Une des figures de l’indépendance de la Guinée Bissau, Henri LABERY a tiré sa révérence. Son décès est survenu ce 22 mai 2024 à Dakar. Le défunt a longtemps vécu dans la capitale sénégalaise où il s’était établi durant ses moments de luttes pour l’indépendance de la Guinée Bissau.







Henri Labery fut fondateur avec Amilcar Cabral et Rafael Barbosa, du premier Mouvement pour l’Indépendance nationale de la Guinée (MING) en 1954.



Il fut aussi fondateur en 1956 de l’Union des Populations de la Guinée (UPG) et Secrétaire Général du Mouvement de Libération de la Guinée et du Cap-Vert (MLGC - 1958). Le défunt a aussi fondé en 1961 le Front de Lutte pour l’Indépendance Nationale de la Guinée (FLING) qui fédérait en son sein plusieurs Mouvements et Partis Bissau Guinéens. L’organisation est connue pour avoir été le premier Mouvement nationaliste d’une colonie portugaise reconnu par l’ONU dès novembre 1961 et par l’OUA en 1963. Le FLING marquait toujours sa présence à tous les forums et tribunes où il était question de décolonisation. L’entité était aussi reconnue par sa grande force de mobilisation, le premier à avoir lancé des actions de commando avec François Kankoila MENDY contre la présence coloniale à Suzana et à Varela. Le FLING va stagner au Sénégal et y vivre de très durs moments.







Henri LABERY est considéré comme l’une des grandes figures noires de l’Afrique. Il fut politologue, journaliste politique, éditorialiste et homme d’affaires. Sa levée du corps aura lieu le lundi 27 mai à la morgue de l'Hôpital Principal de Dakar et sera suivie de la messe d'adieu à la Cathédrale Notre Dame des Victoires le même jour. Son inhumation aura lieu jeudi 30 mai sur la terre de Bissau qu'il a choisi comme dernière demeure.