Guerre de positionnement de l’opposition : L’analyste politique, Mamadou Sy Albert se prononce!

Invité de l’émission "NAN CI WAX" l’analyste politique Mamadou Sy Albert dresse un bilan satisfaisant des 100 premiers jours du président Bassirou Diomaye Faye. « Un nouveau régime commence à prendre forme avec les nominations dans les différentes directions et services. De même que l’orientation des politiques et la gestion des urgences commencent à prendre forme aussi. Les réformes judiciaires annoncées nourrissent l’espoir d’un changement.



Selon toujours l’expert, les différentes sorties du président Bassirou Diomaye sont rassurantes avec une vision claire des enjeux politiques, sociaux et économiques.



En outre, Mamadou Sy Albert estime que chaque leader de l’opposition cherche à se positionner sur l’échiquier. Selon l’analyste, on assiste à un début de recomposition de l’opposition mais avec le temps les choses seront plus visibles.



Falil Gadio