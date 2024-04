Grippe aviaire : l’OMS manifeste son "inquiétude" face à la multiplication des cas de transmission du virus H5N1 à l’homme

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), par le biais du scientifique en chef de l’agence de santé des Nations Unies, a fait part ce jeudi 18 avril 2024 de son "énorme inquiétude", face à la propagation croissante de la souche H5N1 de la grippe aviaire à une nouvelle mutation qui pourrait provoquer une transmission d'humain à humain.



En effet, dans le passé le virus H5N1 a démontré "un taux de mortalité extraordinairement élevé" chez les personnes contaminées par leur contact avec des animaux infectés. L'OMS craint ainsi une mutation du virus du H5N1, pour devenir capable de se transmettre d'humain à humain. L’OMS alerte ainsi la communauté internationale sur les dangers que représente la dernière souche H5N1 de la grippe aviaire.



Ainsi, la propagation croissante de cette nouvelle espèce est source d'une « énorme inquiétude", pour Jeremy Farrar, scientifique en chef de l’agence de santé des Nations Unies, qui s’est exprimé ce jeudi 18 avril à Genève.



Entre le début de l’année 2023 et le 1er avril 2024, l’OMS déclare avoir enregistré un total de 889 cas humains de grippe aviaire dans 23 pays dont 463 décès, soit un taux de létalité à 52 %.

Pour l'heure, il n’existe encore aucune preuve de cette transmission d'humain à humain du H5N1, mais la souche H5N1 de la grippe aviaire se transmet de plus en plus à de nouvelles espèces, y compris les humains.