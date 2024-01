Grève des travailleurs des ICS Indorama: La direction prend note et brandit des "menaces voilées"

Les travailleurs des Industries Chimiques du Sénégal ICS-Indorama sont en grève depuis ce lundi 22 janvier à minuit. D'après notre confrère Ayoba Faye qui a partagé l'information sur sa page X, l’une des plus grandes entreprises sénégalaises va être paralysée jusqu’au lundi 29 janvier. Les travailleurs éxigent de leurs Direction générale et du Conseil d’administration une somme de 6,2 milliards en guise d’augmentation sur les salaires et de contribution sur le volet social (avance Fêtes, déplacements personnels etc).

La Direction générale des ICS Indorama dans une lettre-réponse au préavis de grève des travailleurs, exploitée par Dakaractu, estime prendre bonne note.