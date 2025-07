Grève des travailleurs de la Justice : La Coalition des Centrales Syndicales sonne la mobilisation autour de ses camarades

La Coalition des Centrales Syndicales a reçu ce mardi les représentants de l'Entente SYTJUST-UNTJ. À l'issue de leurs échanges, elle a exprimé sa vive préoccupation face à la situation alarmante qui prévaut dans le service public de la Justice. La Coalition a réaffirmé sa solidarité indéfectible envers les travailleurs de la Justice, engagés dans un combat qu'elle juge légitime pour la reconnaissance de leurs droits et la sauvegarde de leur dignité professionnelle.



Le droit de grève réaffirmé





Les centrales syndicales, signataires du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, ont tenu à rappeler que ce pacte "ne constitue ni une suspension ni une renonciation au droit de grève pour les syndicats qui leur sont affiliés". Ce droit, garanti par la Constitution, demeure donc pleinement en vigueur.



Dans son communiqué final, la Coalition a appelé le Gouvernement à respecter strictement l'exercice du droit fondamental de grève et à s'abstenir de tout acte susceptible de l'entraver ou de porter atteinte à la liberté syndicale.



Appel à des négociations immédiates





Enfin, la Coalition exhorte les autorités à ouvrir sans délai des négociations avec les syndicats du secteur de la Justice, afin d'apporter des réponses concrètes aux revendications exprimées et de trouver une issue durable à la crise actuelle.