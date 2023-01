Grève des transporteurs : 23 personnes arrêtées pour avoir caillassé des bus DDD

La grève des transporteurs se poursuit timidement. La cause, certains syndicats des transports se sont démarqués du mouvement et continuent leurs activités. Celui de Dakar Dem Dikk en fait partie. C’est pourquoi hier ils en ont été ciblés par un groupe de grévistes qui a caillassé quelques bus de la compagnie. 23 parmi eux ont été interpellés et gardés à vue au commissariat de Pikine. Selon une source autorisée au ministère des transports, « les transporteurs tentent de discréditer le ministre Mansour FAYE en soutenant qu'il leur a mal parlé, il a été arrogant et discourtois lors de leur rencontre, c'est pourquoi ils n'ont pas levé le mot d'ordre de grève illégal parce que pris sans préavis ». La vérité poursuit-elle, « est qu'ils ont échangé pendant 3 heures de temps et qu'ils voulaient que le gouvernement recule sur les 23 mesures. Ce que le ministre a refusé en disant qu'il ne peut pas mettre l'intérêt d'un groupuscule au-dessus de celui de 17 millions de Sénégalais... »