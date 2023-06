Grand Yoff : Un jeune homme touché par un projectile, en pleine tête…

Les images font froid dans le dos. Un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années environ a reçu un projectile à la tête. Ce qui l'a véritablement amoché. La scène s’est déroulée ce mercredi après-midi, dans une ruelle du quartier populaire de Grand Yoff, dans la banlieue dakaroise, oú le corps ensanglanté d’un individu de sexe masculin a été filmé gisant sur la voie publique.



Il semblerait qu’un tir venant d’une personne non identifiée, a atteint la victime à la tête et a entraîné des blessures graves. La victime a été prise en charge à l'hôpital Idrissa Pour de Grand Yoff.



Certains témoignages font état d’un tireur qui serait posté en haut d’un immeuble, prenant pour cible de potentiels manifestants. Une thèse non encore fondée. Pour l’heure, aucune communication officielle n’a était faite par les autorités.



Nous y reviendrons…