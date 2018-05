Grand-Mbao : Les femmes se regroupent autour du GIE des Femmes Actives de Mbao

Ce samedi 5 Mai 2018 a été lancé, officiellement le Gie-Fam (Femmes Actives de Mbao), à la place publique de Grand Mbao. Ce groupement de promotion féminine composé de plus de 100 femmes évoluant dans plusieurs domaines, a pour objectif de former des femmes à l’entrepreneuriat, au développement, à la santé de la reproduction.

Toutes vêtues de blanc, les membres de l’Association des Femmes Actives de Mbao, ont dénoncé à travers une marche pacifique, le vol et le viol des enfants. Un phénomène récurrent qui n’a pas épargné la commune de Mbao. Une manifestation rehaussée par la présence du chef de village, de notables et du maire de Mbao Monsieur Abdoulaye Pouye. Ce dernier a promis de soutenir « les Femmes actives » dans leur projet, et de les accompagner dans toutes leurs activités sociales. L’occasion a été saisie par la présidente des « Femmes actives de Mbao », Mme Khary Ndir Guèye, d’honorer leurs anciens maitres de l’Ecole Primaire Mame Wassour Seck, mais également de faire des dons d’ordinateurs pour l’apprentissage de l’informatique.

Rappelons, que FAM ( Femmes actives de Mbao) a été créée depuis le 4 avril 2017 par des femmes engagées, qui prônent la citoyenneté et le développement.