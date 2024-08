Grand Magal de Touba : la pénurie d’eau est une source de souffrances dans plusieurs quartiers. (Reportage)

L’eau est devenue rare dans plusieurs localités de la ville sainte de Touba à l’occasion du Grand Magal de Touba qui est célébré, ce 23 avril. Habitants et hôtes s’en désolent à Keur Niang, Quartier Mame Diarra, Alieu, quartier Ndiané, Darou Marnane arrondissement, Poulailler, Mbacké Bari ou encore Janatoul Mahwa. Certains ont confié n’avoir pas eu une seule goutte de la source vitale depuis une semaine, voire un mois. Même chez les plus nantis, il est difficile de trouver l’or bleu pour s’en procurer en quantité suffisante. D’aucuns guêtent les citernes d’eau déployées par la brigade des sapeurs pompiers à Touba pour espérer remplir leurs réservoirs et permettre aux pèlerins de passer le Grand magal dans les meilleures conditions...