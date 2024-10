Gran Canaria: l'Ancien International Sénégalais, Sitapha Savané accusé d'agressions sexuelles sur les réseaux sociaux

L'ancien international de Basket Sénégalais, Président du Club de Basket Gran Canaria, Sitapha Savané est depuis quelques jours au cœur d'accusations d'agressions sexuelles. En effet, plusieurs publications anonymes partagées sur le profil Instragram d' Hastaelkonejo l'accusent de divers comportements assimilés à des délits sexuels.



Selon le journal La Provincia, les messages provenant du profil Hastaelkonejo , qui vise à fonctionner comme une boîte aux lettres pour les plaintes anonymes concernant des comportements violents ou des situations d'abus de la part d'hommes, remontent au 18 septembre.



Ainsi, trois témoignages différents révèlent que Savané avait croisé plusieurs femmes lors de soirées lorsqu'il était joueur de Tenerife, entre 2001 et 2004.



"Après avoir trouvé le courage d'écrire sur votre Instagram ma terrible expérience avec l'ancien basketteur et président [nom barré], j'ai décidé ce matin d'en parler à une amie et je suis sous le choc car elle m'a dit que sa cousine et une amie. Il y a des années, cette personne invisible les a invités à prendre quelques verres à La Laguna après qu'ils aient tous deux commencé à se sentir mal, l'amie de sa cousine a disparu et après l'avoir longuement recherchée, il l'a trouvée en train de pleurer, assise sur un trottoir, elle dit que ce cochon l'avait mise dans la salle de bain et lui avait tout fait", raconte l'un des témoignages anonymes, repris par le journal Canarie.



Sitapha Savané pour sa part, a qualifié ces accusations de "campagne orchestrée et organisée". Ainsi, il a répondu à ces détracteurs via son compte Twitter personnel: "Des accusations très graves et totalement fausses ont été portées contre moi. Il appartient aux avocats de porter plainte pour que ces calomnies ne restent pas impunies", a écrit le Président de la CB de Gran Canaria. " C'est pire qu'un lynchage, car au moins lorsque vous êtes lynché, vous avez la possibilité de voir le visage de la personne qui vous bat violemment", a t-il repondu. Toutefois , il annonce que "son équipe juridique travaille déjà pour engager des poursuites judiciaires appropriées pour identifier les responsables de cette campagne de diffamation".

Rappelons que Sitapha Savané est le fils du leader politique Sénégalais Landing Savané et de Marie Angélique Savané.